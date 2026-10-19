Президент России Владимир Путин предложил лидерам США и Китая встретиться в следующем месяце и обсудить решение конфликта в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По словам бывшего сотрудника российской разведки, Путин озвучил эту идею в телефонном разговоре с президентом США 9 октября.

«Этот план является попыткой Путина воспользоваться потеплением отношений между Трампом и российским лидером, что вызвало беспокойство в Украине и у ее союзников в Вашингтоне и Европе. Такой саммит – без участия президента Украины Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным и вызвал бы тревогу в европейских столицах и за их пределами», – говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник из США заявил, что глава Белого дома пока не дал согласия на проведение саммита. Тем не менее, по словам чиновника, американский президент может положительно отнестись к этой идее, учитывая его желание выполнить предвыборное обещание и урегулировать конфликт.