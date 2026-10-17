Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили вопросы укрепления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление Пашиняна на совместном брифинге с Жапаровым в Ереване.

«Уверен, что укрепление регионального мира создает новые возможности для экономического сотрудничества и развития транспортных коммуникаций», — заявил армянский премьер.

По его словам, в ходе переговоров стороны также рассмотрели вопросы углубления политического диалога, расширения торгово-экономических связей, развития транспортной и логистической инфраструктуры, а также сотрудничества в сфере образования, науки и технологий.