Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном приносит результаты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, выступая на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ.

Он отметил, что ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению. Шойгу подчеркнул важность разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Отметим, что в Москве состоялась 14-я ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран СНГ. На заседании обсуждались вызовы и угрозы безопасности в СНГ, а также возможные совместные меры реагирования.

Азербайджан на встрече представлял секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов. В заседании также принял участие секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян.