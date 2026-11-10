Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит президенту США Дональду Трампу, пытаясь убедить его возобновить военную операцию против Ирана, пишет Financial Times.

«Нетаньяху звонит ему каждый день, чтобы побудить его возобновить войну. Те, кто не хочет войны внутри Белого дома и за его пределами, пытаются противостоять этому», — говорится в публикации.

По данным издания, настойчивость израильского премьера вызывает обеспокоенность у арабских лидеров. Они опасаются, что новое военное обострение приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.