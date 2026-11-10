Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
«Сегодня годовщина кончины основателя Турецкой Республики, выдающегося государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким почтением и уважением чтим память великой личности Ататюрка, оставившего неизгладимый след в мировой истории», — говорится в публикации.
Bu gün Türkiyə Respublikasının banisi, görkəmli dövlət xadimi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının ildönümüdür.
Dünya tarixində silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət Atatürkü dərin ehtiram və hörmətlə yad edirik.
#BirMillətİkiDövlət 🇦🇿🇹🇷 https://t.co/21ujg4UqVd
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 10, 2026