В Петербурге четверым жителям лабораторно подтвердили оспу обезьян. Все заболевшие находятся в городской больнице, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Накануне в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию. По данным телеканала, они жили в одной квартире и обратились за медицинской помощью после контакта с возможным носителем вируса 10 октября.

Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование.