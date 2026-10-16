Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Сейеда в связях с исламским движением «Братья-мусульмане».

«Он – парень из «Братьев-мусульман», 100%», – сказал Трамп на предвыборном мероприятии в Белом доме.

Американский лидер комментировал борьбу за место в Сенате между демократом Эль-Сейедом и республиканцем Майком Роджерсом. Трамп также с усмешкой предложил представить, что Эль-Сейед войдет в состав специального комитета Сената по разведке.

«Как насчет того, чтобы он (Эль-Сейед) вошел в состав (специального) комитета Сената по разведке? Как насчет этого?» – спросил президент США.

Сам Эль-Сейед, имеющий египетские корни, ранее отвергал утверждения о связях с «Братьями-мусульманами». Ему 41 год, он родился и вырос в районе Детройта в штате Мичиган. Эль-Сейед получил медицинское образование в США, в том числе учился в Колумбийском университете, и работал в руководстве органов здравоохранения штата и одного из его округов.

В случае победы на выборах 3 ноября Эль-Сейед станет первым мусульманином в Сенате США.

Ранее Эль-Сейед призывал прекратить военную помощь Азербайджану и восстановить действие 907-й поправки, ограничивающей такую поддержку. На фоне этой позиции Армянский национальный комитет Америки (ANCA) объявил о поддержке его кандидатуры.