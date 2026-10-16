Российские удары по Украине вечером 15 октября привели к перебоям с электроснабжением в Киеве и Луцке, в Запорожье возник пожар на частном предприятии. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти и энергетические службы.

По данным Минэнерго Украины, после атаки на объект критической энергетической инфраструктуры жители отдельных районов Киева и Киевской области остались без электричества. Восстановительные работы начнутся, как только позволят условия безопасности.

В Луцке после взрывов также возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. По информации местных СМИ, примерно треть города осталась без света, а подача воды была нарушена по всему городу. Последствия атаки уточняются.

В Запорожье удар пришелся по частному предприятию, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.