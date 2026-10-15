Пятерых человек, контактировавших с предположительно зараженным оспой обезьян, госпитализировали в Московской области, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в региональных ведомствах.

«В Подмосковье проводятся противоэпидемические мероприятия, в рамках которых с профилактической целью госпитализированы 5 человек, контактировавших с, предположительно, инфицированным оспой обезьян. В настоящее время пациенты помещены под наблюдение, у них произведен забор анализов. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет», – говорится в сообщении Минздрава Московской области.

В ведомстве уточнили, что госпитализация проведена в профилактических целях. Ситуация находится на контроле министерства.

Тем временем специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали расследование после получения информации о возможном случае оспы обезьян.