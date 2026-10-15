В Санкт-Петербурге запретили магазинам, салонам красоты, массажным салонам и парикмахерским нанимать иностранцев по патентам до конца 2026 года, сообщила пресс-служба городской администрации.

Запрет не распространяется на граждан стран Евразийского экономического союза, а также на иностранцев, имеющих разрешение на работу, в том числе высококвалифицированных специалистов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, губернатор Александр Беглов расширил перечень видов деятельности, в которых в 2026 году запрещено привлекать иностранных работников по патентам. В него вошли розничная торговля, физкультурно-оздоровительная деятельность, некоторые виды медицинских услуг, работа салонов красоты и парикмахерских.

В частности, ограничения затронут массажные салоны и санатории. Предприниматели должны привести численность сотрудников в соответствие с новыми требованиями до 15 декабря.