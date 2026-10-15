Президент США Дональд Трамп обсуждает возможную замену главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс из-за своих низких рейтингов, однако сам американский лидер назвал сообщения об этом ложью. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, противники Уайлс в администрации обращают внимание Трампа на негативные публикации о ее семье и окружении. При этом, по словам одного из собеседников, 69-летняя глава аппарата Белого дома пока не обсуждала с президентом, как долго останется на своем посту.

Среди возможных преемников Уайлс Трамп рассматривает ее заместителя Стивена Миллера, своего специального представителя Стивена Уиткоффа и бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, отмечает газета.

Сам Трамп отверг сообщения о возможной отставке Уайлс.

«Абсолютно лживая новость. Politico не заботится ни о фактах, ни о честности, ни о добросовестной журналистике – именно поэтому я выгнал их из Белого дома! Сьюзи Уайлс – мой верный и наиболее долго работающий глава аппарата Белого дома, и на то есть причина. Она со мной с самого начала, является моим надежным советником и пользуется моим полным доверием», – заявил американский лидер.

Отметим, что в середине сентября Уайлс сообщила об успешном завершении курса лечения онкологического заболевания.