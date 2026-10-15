Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства не пострадали при ракетном ударе хуситов по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, однако погибли двое сопровождавших главу кабмина лиц. Об этом сообщило министерство информации республики.

«Премьер-министр Шайа аз-Зиндани и члены правительства находятся в безопасности после того, как дворец Аль-Маашик во временной столице Адене подвергся обстрелу несколькими ракетами со стороны… хуситов», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X.

По предварительным данным министерства, в результате атаки погибли двое сопровождавших премьера лиц.