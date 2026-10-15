Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против предложения США относительно замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Это наше дело, и мы сами примем решение», — заявил Мерц перед саммитом в Брюсселе.

По словам канцлера, замороженные российские активы должны оставаться в Европе.

Ранее Financial Times сообщала, что команда президента США Дональда Трампа рассматривала возможность снять ограничения с части заблокированных российских резервов, в том числе передав их структуре под контролем Вашингтона, чтобы вывести мирные переговоры из тупика.

Однако европейские союзники выступили против этой инициативы. В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза самостоятельно принимать решения по вопросу снятия санкций и разморозки российских активов.