Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании совместной с Россией рабочей группы для обсуждения вопросов концессионного управления железными дорогами республики. Об этом ТАСС сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

Пашинян заявил на брифинге 15 октября, что рабочая группа должна в течение трех месяцев подготовить предложения по повышению конкурентоспособности армянских железных дорог. По его словам, Ереван рассматривает передачу концессии третьей стране, однако готов обсудить альтернативные решения российской стороны.

14 октября Пашинян провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым. Стороны обсудили выполнение концессионных обязательств, инвестиции и развитие транзитных маршрутов. Белозеров заявил о готовности российской компании продолжать сотрудничество и совместно оценить эффективность соглашения.