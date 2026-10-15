Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы никогда не были прохладными и не изменились, несмотря на отдельные разногласия.

По его словам, у армянской стороны нет проблем с российской концессией на управление железными дорогами. Однако Ереван считает необходимым повысить конкурентоспособность железнодорожной сети и рассматривает возможность передачи управления третьей стороне.