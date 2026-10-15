Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы никогда не были прохладными и не изменились, несмотря на отдельные разногласия.
По его словам, у армянской стороны нет проблем с российской концессией на управление железными дорогами. Однако Ереван считает необходимым повысить конкурентоспособность железнодорожной сети и рассматривает возможность передачи управления третьей стороне.
«Я уже говорил, что изначально у нас нет проблемы с российской концессией [на армянские железные дороги]. Наша задача, чтобы наша железная дорога была конкурентной. И я во вчерашнем разговоре отмечал, что наши анализы по достижению этой цели показывают, что рациональным форматом для этого является смена формат концессионного управления — то есть передача третьей стороне. Но если российские партнеры говорят, что знают, как решить этот вопрос, представить предложения. По итогам обсуждений я сказал: «Очень хорошо, давайте сформируем группу, которая в течение трех месяцев даст ответ на вопрос, как армянская железная дорога станет конкурентной», — отметил Пашинян на брифинге в Ереване.