Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани, который высоко оценил развитие Баку и организацию международных мероприятий в стране. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев поблагодарил эмира за участие в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), выразив уверенность, что встреча будет способствовать расширению сотрудничества между странами-участницами.

В ответ эмир Катара отметил высокий уровень организации саммита и подчеркнул, что Азербайджан обладает богатым опытом проведения международных мероприятий. Он также поделился впечатлениями от увиденных в Баку перемен и процессов развития города.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Катаром, обсудили перспективы сотрудничества и затронули деятельность межправительственной комиссии.