Россия не получала от Армении и Азербайджана обращений по поводу участия в проекте «маршрут Трампа», но стороны знают о российской готовности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

«Пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте, транспортном маршруте имени Дональда Трампа. Но о нашей готовности, наших возможностях все заинтересованные стороны знают», — отметил министр.