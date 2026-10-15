Самодовольная Канада десятилетиями пользовалась благами, предоставляемыми Соединёнными Штатами. Подобно паразиту, она извлекает выгоду из положения фактически привилегированного 51-го штата Америки, ничего не предлагая взамен. Канадцы прекрасно понимают, что не смогли бы существовать без американской защиты, однако их неблагодарный премьер-министр Марк Карни отказывается проявлять должное почтение к великой и прекрасной стране по другую сторону границы.

Именно так Дональд Трамп воспринимает Канаду. В подобной картине мира не остаётся места для взаимовыгодного сотрудничества двух союзников.

Американский президент продолжает усиливать давление, повышая торговые пошлины. Он даже переименовал южную часть озера Онтарио в «озеро Америка». В ответ канадские потребители отказываются от бурбона из Кентукки и поездок в Лас-Вегас.

Марк Карни, занимающий пост премьер-министра уже 18 месяцев, продолжает демонстрировать непоколебимость, оставаясь центральной фигурой затянувшегося, напряжённого и захватывающего противостояния.

Казалось бы, к настоящему моменту Карни уже должен был уступить американскому давлению. Ведь Канада — всего лишь держава среднего масштаба с довольно посредственными экономическими показателями и сравнительно небольшими вооружёнными силами.

У страны немало уязвимых мест. Одно из них проявится 19 октября, когда в провинции Альберта состоится референдум о возможности её отделения в будущем. В случае выхода из состава Канады провинция могла бы забрать с собой запасы нефти, превышающие совокупные нефтяные запасы Соединённых Штатов.

Однако в действительности политические позиции Карни остаются весьма прочными.

Согласно опросам, жители Альберты, скорее всего, проголосуют за сохранение провинции в составе Канады. Более того, под руководством Карни страна демонстрирует результаты, превосходящие ожидания.

В январе, выступая на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, именно Карни заявил, что так называемые «средние державы» должны найти способы противостоять государствам, представляющим для них угрозу.

Спустя девять месяцев опыт Канады позволяет сделать важные выводы о том, как следует действовать таким государствам, когда доминирующая сверхдержава внезапно лишает их привычных опор.

Прежде всего эти уроки требуют трезвого и реалистичного взгляда на международные отношения.

Как мы уже отмечали, средние державы никогда не смогут заменить мировых гегемонов в качестве главной силы, обеспечивающей функционирование влиятельных и устойчивых международных институтов, таких как Организация Объединённых Наций.

Мир стал опаснее, поскольку и Соединённые Штаты, и Китай всё активнее используют в собственных интересах либо подрывают международные механизмы и нормы, предусматривавшие распределение влияния между различными государствами.

Воодушевлённые происходящим, такие разрушители международного порядка, как Россия и Иран, ведут себя всё более агрессивно.

При этом координация действий сравнительно миролюбивых средних держав зачастую оказывается настолько сложной задачей, что добиться существенных результатов практически невозможно. Это хорошо заметно даже на примере наиболее развитого объединения таких государств — Европейского союза.

Тем не менее средние державы способны хотя бы частично смягчать негативные последствия происходящих изменений, что демонстрируют Канада и её союзники.

Карни активно путешествует по миру, заключая новые торговые соглашения и добиваясь договорённостей, имеющих преимущественно символическое значение, включая обсуждение возможности ассоциированного членства Канады в Европейском союзе.

Аналогичным образом Япония взяла на себя инициативу по возрождению масштабного Транстихоокеанского торгового соглашения (TPP) после того, как Соединённые Штаты вышли из него во время первого президентского срока Трампа.

В оборонной сфере Канада постепенно сокращает традиционную зависимость от США и рассматривает возможность закупки шведских истребителей Gripen.

Норвегия, в свою очередь, приобретает британские фрегаты, а Объединённые Арабские Эмираты закупают передовые украинские беспилотники.

Когда средние державы сталкиваются с конкретной угрозой, они способны продемонстрировать значительный коллективный политический вес. Примером стало сопротивление европейских государств попыткам Трампа установить контроль над Гренландией.

Преимущества и ограничения такого подхода особенно отчётливо проявляются в ситуации вокруг Украины.

Финансовая и военная поддержка Киева со стороны Европы и Канады, усилившаяся после сокращения американского участия, показывает, насколько эффективно средние державы могут действовать сообща.

Армия Владимира Путина платит огромную цену человеческими жизнями за незначительные территориальные продвижения в Донбассе.

Однако пределы возможностей подобных коалиций также очевидны — это наглядно продемонстрировала проводимая Трампом на этой неделе «дизельная дипломатия».

И всё же главный урок канадского опыта связан с тем, что прагматичный Марк Карни предпринимает внутри собственной страны.

Ещё несколько лет назад политическая система Канады находилась в плачевном состоянии, а государственное управление казалось практически парализованным.

Если в 1980-х годах доход на душу населения в Канаде составлял около 90% американского уровня, то к 2022 году этот показатель снизился до 71%. Значительная часть падения была связана с недавним резким увеличением притока низкоквалифицированных иммигрантов.

Сегодня Карни продвигает давно назревшие реформы, направленные на повышение производительности труда, либерализацию экономики и увеличение оборонных расходов с крайне низкого уровня в 1,3% ВВП до 2%.

Одним из первых решений премьер-министра стала отмена непопулярного углеродного налога для потребителей. Он также пообещал построить нефтепровод, который соединит нефтедобывающую Альберту с западным побережьем страны.

Карни приступил к устранению внутренних барьеров в торговле, отказался от значительного повышения налога на прирост капитала, снизил минимальную ставку подоходного налога и представил планы сокращения федеральных расходов.

В торговом противостоянии с Соединёнными Штатами Канада также продемонстрировала способность отстаивать собственные интересы.

В преддверии промежуточных выборов в США Оттава ввела ответные пошлины на американские товары, поставляемые из колеблющихся штатов, где исход голосования особенно трудно предсказать.

Одновременно канадские власти предпринимают ускоренные меры по сокращению долгосрочной зависимости страны от южного соседа.

До сих пор Карни удавалось избегать так называемого «проклятия Юнкера», названного в честь бывшего председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Рассуждая о политических реформах, Юнкер однажды заметил:

«Мы все знаем, что нужно делать. Мы просто не знаем, как после этого снова победить на выборах».

Однако популярность Карни продолжает стремительно расти, несмотря на проводимые им преобразования.

Всего два года назад более девяти из десяти канадцев не смогли бы узнать его по фотографии.

Сегодня же страна переживает настоящую волну патриотического воодушевления, символом которого стал кленовый лист. Согласно опросам, рейтинг одобрения премьер-министра приближается к 70%.

На международной арене Карни фактически сменил столкнувшегося с серьёзными политическими трудностями президента Франции Эмманюэля Макрона в роли главного символа умеренных центристских сил.

Контраст с Трампом, который не пользуется особой любовью даже среди собственных избирателей, разителен.

Разумеется, Канаде необходимо проводить либеральные экономические реформы ещё быстрее и решительнее.

Существует немалая вероятность того, что после ухода Трампа с поста президента в 2029 году отношения с Соединёнными Штатами улучшатся. Однако никаких гарантий этого нет.

Поэтому Канаде следует и дальше расширять пространство для самостоятельного манёвра, сохраняя как можно больше альтернативных вариантов действий.

Другие средние державы могут извлечь немало полезных уроков из канадского опыта.

Безусловно, Канада обладает рядом преимуществ, которые другие государства не способны воспроизвести. К ним относятся огромные запасы энергетических и минеральных ресурсов, а также исключительно благоприятное географическое положение — вдали от наиболее опасных очагов геополитической напряжённости.

Тем не менее у средних держав сохраняются возможности для сотрудничества в рамках отдельных проектов, имеющих конкретные, достижимые и ограниченные по масштабу цели.

Кроме того, они способны укреплять свои международные позиции, используя необходимость внутренних преобразований как стимул для собственного развития.

В определённом смысле Трамп даже оказал всем демократическим государствам услугу, предоставив им веский повод заняться решением застарелых проблем, которые прежде казались слишком сложными.

Средним державам необходимо подготовиться к жизни во всё более опасном мире. И в поисках ответа на вопрос о том, как именно это сделать, им стоит обратить внимание на Марка Карни и опыт Канады.