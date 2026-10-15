Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по уголовному делу о подготовке покушения на жизнь религиозного деятеля.

На заседании под председательством судьи Вугара Сеидова Нармина Шабанова и Наиб Исмиев были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. Еще один фигурант дела, Эльвин Ахмедов, обвиняемый в незаконном хранении и переноске взрывного устройства, получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы. сообщает Report.

Согласно материалам обвинения, Нармина Шабанова вступила в преступный сговор с гражданами иностранного государства и согласилась за денежное вознаграждение передавать им фотографии и видеозаписи председателя зарубежной религиозной общины.

Впоследствии организаторы решили совершить покушение на религиозного деятеля и через Шабанову привлекли к реализации плана Наиба Исмиева.

Обвиняемые определили место предполагаемого покушения и маршрут последующего бегства, сняв их на видео.

Эльвин Ахмедов, в свою очередь, забрал взрывное устройство из заранее определенного организаторами места и доставил его по месту своего проживания в поселке Масазыр. За это он получил денежное вознаграждение, после чего спрятал устройство в безлюдном месте.

Подготовленное преступление было предотвращено сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ). Все трое фигурантов были задержаны в результате проведенной спецоперации.

Шабанова и Исмиев обвинялись по статьям 28 (приготовление к преступлению) и 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Азербайджана. Ахмедову было предъявлено обвинение по статье 228.2.1 (незаконное ношение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).