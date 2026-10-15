Возможное открытие турецко-армянской границы может оказаться одной из причин возникшего напряжения в отношениях Баку и Анкары. Между Азербайджаном и Турцией существовала договоренность о синхронном продвижении процессов нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Однако последние события заставляют усомниться в том, что Анкара намерена и дальше придерживаться этого принципа.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 октября на Варшавском форуме безопасности фактически анонсировал скорое открытие границы с Турцией.

«Мы нормализуем отношения с Турцией. Граница всё ещё закрыта, но, думаю, процесс уже достаточно созрел, и вполне возможно, что завтра утром мы проснёмся и увидим в новостях заголовок: „Армяно-турецкая граница открыта“», — заявил Мирзоян.

Заявление прозвучало в условиях, когда мирный договор между Азербайджаном и Арменией еще не подписан, а ряд принципиальных для Баку вопросов остается нерешенным.

Любопытные подробности приводит армянский эксперт Владимир Погосян. По его утверждению, между Министерством иностранных дел Турции и политическим руководством страны существуют разногласия по поводу нормализации отношений с Ереваном.

Погосян утверждает, что в турецком МИД недовольны «чрезмерной зависимостью» переговорного процесса от позиции Азербайджана и требуют «остановиться». Ведомство выступает за прямое сближение с Арменией без оглядки на Баку.

По информации Minval Politika, такую линию проводит лично министр иностранных дел Хакан Фидан. Переговорами с армянской стороной занимается специальный представитель Турции Сердар Кылыч, который также получает указания от Фидана.

Сам Фидан 8 июня публично заявлял, что нормализация отношений с Арменией осуществляется в тесной координации с Азербайджаном. Аналогичную позицию он озвучивал и в сентябре во время визита в Баку. Однако за официальными заявлениями о согласованной политике скрываются серьезные разногласия.

И здесь стоит вспомнить нашумевшую «футбольную дипломатию» и переговоры в швейцарском Цюрихе в 2008–2010 годах.

В сентябре 2008 года президент Турции Абдуллах Гюль по приглашению Сержа Саргсяна посетил Ереван, где присутствовал на футбольном матче сборных двух стран. Визит положил начало процессу сближения, завершившемуся подписанием в октябре 2009 года двух Цюрихских протоколов об установлении дипломатических отношений и нормализации двусторонних связей.

Тогда казалось, что открытие закрытой с 1993 года границы — вопрос ближайшего времени. Но Азербайджан категорически возражал против политических «обнимашек» Анкары и Еревана в условиях продолжавшейся армянской оккупации азербайджанских территорий.

Жесткая и принципиальная позиция Азербайджана стала одним из существенных факторов провала переговоров. Цюрихские протоколы так и не были ратифицированы.

Сегодня ситуация иная. Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет, Баку и Ереван существенно продвинулись в мирном процессе. Однако итоговый мирный договор пока не подписан: остаются вопросы конституционных изменений в Армении и региональных транспортных коммуникаций.

Азербайджан не возражает против нормализации турецко-армянских отношений. Однако существовавшая договоренность о синхронности двух процессов предполагала, что Анкара не станет опережать Баку в столь чувствительном вопросе.

Складывается впечатление, что Анкара намерена открыть границу с Арменией без согласования с Баку, но опасается негативной реакции собственного общества. Именно этим объясняется развернувшаяся в последнее время антиазербайджанская кампания в отдельных турецких СМИ и политических кругах. Используя самые разные поводы для нападок на Азербайджан, определенные силы могут сознательно формировать негативное отношение к Баку, чтобы заранее подготовить общественное мнение к открытию границы с Арменией.

Поводом для нападок стали решения Азербайджана о единой школьной форме и светском характере образования. Расчет в таком случае прост: чем сильнее будет недовольство Азербайджаном, тем меньше возмущения вызовет решение Анкары действовать вопреки позиции своего союзника.

Разумеется, Турция вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику. Однако Азербайджан столь же вправе рассчитывать на соблюдение договоренностей, достигнутых между союзниками. Тем более когда речь идет о безопасности Южного Кавказа и национальных интересах Баку.

История Цюрихских протоколов показала, к чему могут привести попытки сближения Турции и Армении без учета интересов Азербайджана.

Спустя семнадцать лет история может повториться. Если Турция нарушит прежние договоренности с Баку, нынешнее охлаждение отношений получит вполне конкретное объяснение, а скандал вокруг школьной формы окажется лишь прикрытием более серьезных политических разногласий.