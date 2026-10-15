Проведение VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку имеет особое значение, поскольку Азербайджан является очень толерантной страной.

Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на саммите, сообщает АПА.

По его словам, президент Ильхам Алиев предпринимает важные шаги, способствующие развитию Азербайджана.

Герцог также подчеркнул роль страны в укреплении международного мира.

«В условиях многочисленных давлений Азербайджан предпринимает важные шаги во имя международного мира», — заявил израильский лидер.

Коснувшись деятельности СВМДА, Герцог отметил, что организация была создана с целью укрепления доверия между государствами.

Президент Израиля также высоко оценил роль президента Казахстана в реализации этой инициативы.