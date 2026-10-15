Азербайджан не наносил ударов по уже побежденному противнику и после восстановления своего суверенитета предложил мир.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу», — подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, Азербайджан выступил с мирной инициативой и уже более года живет в условиях мира.