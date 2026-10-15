После саммита Россия — Африка, который состоится в конце октября, партия «Единая Россия» проведёт встречу международного движения «За свободу наций!». Организацией африканского направления мероприятия занимаются бывший министр Кот-д’Ивуара Ахуа Дон Мелло и руководитель управления международных связей президентской партии Валерия Горохова. Об этом пишет Africa Intelligence.

Партия президента России Владимира Путина «Единая Россия» организует генеральную ассамблею движения «За свободу наций!», которая пройдёт в Москве с 14 по 18 ноября.

Это международное движение было создано по инициативе Путина в феврале 2024 года с целью объединения политических сил под лозунгом борьбы с «неоколониализмом». Платформа позволяет российской правящей партии развивать отношения с зарубежными организациями, разделяющими её политическую позицию. При этом за заявленной антиколониальной повесткой просматривается более широкая цель проекта — консолидация политических сил вокруг Москвы.

Согласно программе мероприятия, с которой ознакомилось издание Africa Intelligence, с 15 по 17 ноября запланированы четыре тематических семинара и четыре круглых стола. Отдельная сессия, посвящённая Африке, состоится 17 ноября и будет посвящена теме «Африканский опыт борьбы с неоколониализмом».

В частности, ожидается участие представителей трёх государств Альянса государств Сахеля (AES) — Буркина-Фасо, Мали и Нигера, для которых Москва стала одним из ключевых международных партнёров и покровителей.

Организацией африканского направления занимается Ахуа Дон Мелло — бывший министр инфраструктуры и общественного благоустройства Кот-д’Ивуара, занимавший этот пост при президенте Лоране Гбагбо.

Ранее Дон Мелло также возглавлял Национальное бюро технических исследований и развития Кот-д’Ивуара (BNETD).

С 2021 года он проживает в России, где, помимо прочего, выступает советником российских предпринимателей и руководителей компаний.

В подготовке африканской части мероприятия Дон Мелло тесно сотрудничает с руководителем управления международных связей «Единой России» Валерией Гороховой, с которой поддерживает регулярные контакты.

Кроме того, он развивал свою сеть политических и деловых связей при содействии советника президента России Игоря Левитина.

В состав постоянного комитета движения «За свободу наций!», который возглавляет бывший президент России Дмитрий Медведев, входят, в частности, представители ряда влиятельных африканских политических партий.

Среди них — Африканский национальный конгресс (АНК) Южно-Африканской Республики, Фронт национального освобождения (ФНО) Алжира, Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), а также Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт (ZANU-PF).

В эту международную сеть также входят Коммунистическая партия Китая (КПК) и Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV).

Однако участие их делегаций в ноябрьском мероприятии пока не подтверждено.

Согласно концептуальному документу мероприятия, ожидается присутствие представителей более чем 60 ведущих политических партий и объединений из Африки, Евразии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Подготовку ноябрьской встречи координирует заместитель председателя движения «За свободу наций!» Андрей Климов.

Он занимается реализацией проекта уже более года. Основные параметры предстоящего мероприятия были согласованы на предыдущей встрече движения, состоявшейся в Сочи год назад.

Помимо борьбы с «неоколониализмом» — темы, которой Москва придаёт особое значение, — участники тематических семинаров обсудят «санкции», «торговые ограничения», «информационную войну», а также «роль политических партий в продвижении принципов Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна» (CELAC).

На 16 ноября запланировано принятие итоговой декларации генеральной ассамблеи.

Предстоящая встреча состоится менее чем через три недели после третьего саммита Россия — Африка, проведение которого намечено на 28–29 октября в Москве.

Российские власти рассчитывают, что в саммите примут участие главы чуть менее 20 государств.