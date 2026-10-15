Россия потребовала от премьер-министра Армении Никола Пашиняна пересмотреть ряд решений в экономике и внешней политике. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

По данным издания, Москва настаивает на отказе от шагов, направленных против российского капитала, включая интересы РЖД и «Газпрома». Кроме того, российская сторона, как утверждается, требует не затрагивать деятельность 102-й российской военной базы в Армении, пересмотреть курс на сближение с Евросоюзом и прекратить преследование пророссийских политиков.

Еще одним требованием, по информации газеты, стало назначение вице-премьера, приемлемого для Москвы.

«Грапарак» связывает публикацию этих сведений с ранее появившимися сообщениями о возможном прекращении поставок российского газа в Армению с 1 ноября. При этом недавние контакты Пашиняна с руководством «Росатома» и РЖД издание расценивает как возможные признаки готовности Еревана пойти на уступки Москве.