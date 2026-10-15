Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет российского лидера Владимира Путина диктатором, поскольку ему необходимо договариваться с другими странами.
«Мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу вокруг и не обзываю их. Я мастер заключать сделки, всегда им был. Я разбогател благодаря сделкам, поэтому не хожу вокруг и не высмеиваю людей», – заявил Трамп в интервью телеканалу Gray TV.
Он также обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот насмехался над Россией и другими странами, не понимая, что делает. По словам Трампа, это стало одной из причин начала войны РФ в Украине.
«Эта война вообще не должна была начаться. Если бы я был президентом, войны между Украиной и Россией не было бы», – указал американский лидер.
Трамп также прокомментировал сделку по поставкам российского дизельного топлива, которую он объяснил необходимостью снизить цены на мировом рынке.
«Это дизельная сделка не для нас. Топливо поступит на мировой рынок, потому что мировой рынок пострадал от высоких цен», – сказал президент США.