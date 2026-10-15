Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет российского лидера Владимира Путина диктатором, поскольку ему необходимо договариваться с другими странами.

«Мне приходится заключать сделки с людьми, поэтому я не хожу вокруг и не обзываю их. Я мастер заключать сделки, всегда им был. Я разбогател благодаря сделкам, поэтому не хожу вокруг и не высмеиваю людей», – заявил Трамп в интервью телеканалу Gray TV.

Он также обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот насмехался над Россией и другими странами, не понимая, что делает. По словам Трампа, это стало одной из причин начала войны РФ в Украине.

«Эта война вообще не должна была начаться. Если бы я был президентом, войны между Украиной и Россией не было бы», – указал американский лидер.

Трамп также прокомментировал сделку по поставкам российского дизельного топлива, которую он объяснил необходимостью снизить цены на мировом рынке.