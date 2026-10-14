Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни обсудили 14 октября в Баку развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества. Об этом сообщает сайт главы государства

Аль-Заяни передал Алиеву приветствия короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы и отметил, что монарх придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать королю ответные пожелания.

Президент подчеркнул, что Азербайджан и Бахрейн связывают дружественные и братские отношения, а также партнерство высокого уровня. По его словам, визит главы МИД Бахрейна создает хорошие возможности для обсуждения различных аспектов двустороннего сотрудничества.

Аль-Заяни поздравил Алиева с продлением председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и отметил высокий уровень работы страны в этой организации.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества в различных сферах.