Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили 14 октября в Баку развитие стратегического партнерства, уделив особое внимание торговле, инвестициям, энергетике и транспортным связям. Об этом сообщает сайт главы государства.

Алиев вспомнил свой государственный визит в Китай, встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и подписание Совместного заявления о стратегическом партнерстве. По словам президента, этот документ вывел отношения двух стран на новый уровень.

Ван И передал Алиеву приветствия Си Цзиньпина и подчеркнул, что Китай остается надежным и долгосрочным партнером Азербайджана. Он также отметил динамичное развитие страны, высоко оценил ее роль в международных и региональных делах и поздравил с председательством в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и проведением саммита организации в Баку.

Алиев поблагодарил за высокую оценку и отметил динамичное развитие Китая. Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает политику «Одного Китая» и высоко ценит вклад Пекина в устойчивое развитие и представление интересов Глобального Юга.

Отдельное внимание стороны уделили проекту «Один пояс, один путь» и развитию Среднего коридора. Алиев напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших китайскую инициативу. По его словам, развитие Среднего коридора открывает широкие возможности для сотрудничества двух государств. Ван И, в свою очередь, отметил важную роль Азербайджана в этом транспортном маршруте.

Стороны также обсудили расширение торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. Алиев отметил активное участие китайских компаний в различных проектах в Азербайджане.

В ходе встречи затронули и сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, а также взаимодействие в борьбе с сепаратизмом, экстремизмом и радикализмом.