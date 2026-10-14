Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан обсудили 14 октября в Баку расширение стратегического партнерства, уделив внимание торговле, энергетике, транспорту и туризму. Об этом сообщает сайт главы государства.

Алиев поблагодарил вице-президента Вьетнама за участие в предстоящем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и отметил, что ее визит дает возможность обсудить двустороннюю повестку. Он напомнил о своем визите во Вьетнам и поездке в Азербайджан генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. По словам президента, состоявшиеся переговоры подтвердили стратегический характер отношений двух стран. Алиев также поблагодарил Вьетнам за поддержку продления председательства Азербайджана в СВМДА.

Во Тхи Ань Суан поздравила Азербайджан с успешным председательством в организации и проведением саммита в Баку. Она отметила, что Вьетнам высоко ценит работу азербайджанской стороны.

Стороны вспомнили об исторических связях двух стран, в том числе о визите вьетнамского президента Хо Ши Мина в Азербайджан и поездках общенационального лидера Гейдара Алиева во Вьетнам. Вице-президент подчеркнула, что поддержка, которую Баку оказывал Ханою после завершения освободительной борьбы, в том числе в восстановлении энергетического сектора и подготовке кадров, заложила прочную основу для сотрудничества. Она также напомнила, что в советский период тысячи вьетнамских студентов учились в Азербайджане.

На встрече обсуждалось взаимодействие в рамках международных организаций и перспективы развития партнерства в экономике, торговле, транспорте и логистике, возобновляемой энергетике, туризме и инвестициях. Стороны также рассмотрели возможность введения безвизового режима с учетом уровня политических отношений между странами.

Отдельно Алиев и Во Тхи Ань Суан обсудили энергетическое сотрудничество, включая меморандум о взаимопонимании между SOCAR и «ПетроВьетнам» и дальнейшее расширение партнерства.

Вице-президент Вьетнама поблагодарила Фонд Гейдара Алиева за гуманитарные и культурные проекты в ее стране и положительно отозвалась о визите во Вьетнам вице-президента фонда Лейлы Алиевой.