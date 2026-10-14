Депутата парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян не пустили в Россию, сообщают армянские СМИ.

По словам Бадалян, 14 октября она планировала вылететь в Санкт-Петербург на заседание постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека.

«Как член делегации Национального Собрания в МПА СНГ, я должна была принять участие в работе заседания, в повестку которого включено 16 вопросов. Однако мне не разрешили въезд в Российскую Федерацию, аргументировав это тем, что мой въезд туда запрещен. По какой причине – неизвестно», – написала депутат в социальных сетях.

Бадалян назвала произошедшее «странной и тревожной ситуацией». По ее словам, члену парламентской делегации не разрешили приехать в штаб-квартиру международной парламентской организации для выполнения официальных обязанностей и участия в работе комиссии.

Ранее политик неоднократно критиковала вещание российских телеканалов в Армении, характеризуя его как «угрозу национальной безопасности».