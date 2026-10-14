В Баку под председательством Азербайджана прошло заседание Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на котором согласовали проекты документов для предстоящего саммита. Об этом сообщает МИД республики.

Участники заседания рассмотрели проекты решений и заявлений, которые планируется принять на VII Саммите СВМДА 15 октября в Баку.

Стороны договорились по проектам документов, посвященным итогам двухлетнего председательства Азербайджана в СВМДА, будущим направлениям сотрудничества между государствами-членами и организационным вопросам Совещания. Принято решение представить эти проекты на рассмотрение саммита.