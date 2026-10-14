Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) ответило на необоснованные утверждения министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что официальный Баку решительно осуждает очередные необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, прозвучавшие 13 октября в выступлении министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро на Глобальном форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Укрепление доверия и демократии».

«Обвинения французского министра в адрес Азербайджана свидетельствуют о том, что французская сторона по-прежнему не может отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Азербайджаном.

Обвинять Азербайджан во вмешательстве в борьбу народов Новой Каледонии и других заморских территорий Франции за свои права совершенно безосновательно.

Необоснованное связывание сторон, придерживающихся различных позиций относительно процессов, происходящих на заморских территориях Франции, с иностранным вмешательством является попыткой затмить волю и обеспокоенность населения этих территорий».