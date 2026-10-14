Последние несколько дней вновь напомнили нам об одной из двух главных реалий современной мировой экономики: президент США выступает разрушителем сложившегося порядка. Однако это вполне сочетается со второй реальностью: несмотря на потрясения и кризисы нашей эпохи, мировая экономика остаётся мощным двигателем роста, который подпитывают выдающиеся инновации, готовность финансового сектора идти на риск и огромные объёмы накопленного долга. Об этом говорится в материале Financial Times.

Может ли такая ситуация сохраняться и дальше? Основания для оптимизма заключаются в том, что с середины прошлого столетия экономический рост остаётся определяющей характеристикой мировой экономики. Однако необходимо помнить: одно дело — экономический рост как таковой, и совсем другое — его устойчивость.

В чём же заключается очередной возмутительный поступок Дональда Трампа? Сначала он развязал войну против Ирана, не имея чёткого плана действий, что привело к росту цен на дизельное топливо как в США, так и во всём мире. Затем, несколько дней назад, он заключил соглашение с Владимиром Путиным о возвращении российского дизельного топлива на мировые рынки вопреки санкциям, введённым после незаконного вторжения России в Украину.

Кроме того, Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и пригрозил остановить обмен разведывательной информацией с Украиной, а также ограничить её доступ к вооружениям американского производства.

Эта «сделка» одновременно неразумна и безнравственна. Неразумна — поскольку её масштабы слишком незначительны, чтобы существенно снизить цены на дизельное топливо. Безнравственна — поскольку ради неё Вашингтон готов пожертвовать страной, которая героически борется за освобождение.

Нынешняя политика США не просто безрассудна и аморальна. Она также является одним из источников непредсказуемости мировой ситуации.

Так, последний выпуск доклада Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook, WEO) открывается следующим замечанием нового экономического советника МВФ Сильваны Тенрейро: «Менее чем за семь лет мировая экономика столкнулась с исключительной чередой событий».

При этом все эти потрясения, за исключением пандемии, стали результатом действий человека — или, точнее, авторитарных лидеров. Речь идёт о войне в Украине, тарифной войне и войне на Ближнем Востоке. Первую из них в 2022 году развязал Путин. Инициатором двух других, разумеется, стал Трамп.

Как отмечает Тенрейро, эти потрясения «проверили на прочность домохозяйства, компании, финансовые рынки и правительства. Каждое из этих крупных событий по отдельности считалось бы маловероятным. Их совпадение в столь короткий промежуток времени представляется ещё более исключительным».

Тем не менее удивительно, что, несмотря на более продолжительные перебои в энергоснабжении, чем предполагалось ранее, прогнозы МВФ относительно роста мировой экономики в текущем и следующем годах — на уровне 3,1% и 3,4% соответственно — «в целом остались неизменными по сравнению с апрелем».

Вместе с тем ожидается, что вследствие повышения цен на сырьевые товары глобальная инфляция в этом году достигнет 4,7%, а в 2027 году составит 4,1%. Однако, к счастью, предполагается, что «влияние этих факторов на базовую инфляцию будет ограниченным».

Причины подобной устойчивости мировой экономики хорошо известны. В их числе — переориентация экспортных и импортных потоков, позволяющая сокращать прямую торговлю между США и Китаем.

Однако в последнее время решающую роль играют два других фактора: гибкость глобальной энергетической системы, о которой шла речь в моей статье на прошлой неделе, и инвестиционный бум, вызванный развитием искусственного интеллекта.

При этом нет никаких гарантий, что действие этих факторов сохранится надолго.

Как отмечает Ник Батлер, после шести месяцев сокращения запасов резервы сырой нефти и нефтепродуктов находятся на низком уровне. Более того, «экспорт дизельного и авиационного топлива из стран Персидского залива остаётся минимальным».

Под угрозой также находятся поставки нафты, карбамида и сжиженного природного газа, причём последний имеет особое значение для Европы.

Инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта также способствует концентрации рисков. Даже если сама технология оправдает ожидания, рано или поздно рост инвестиций в неё, вероятно, остановится, а возможно, и сменится спадом. Более того, нельзя исключать, что искусственный интеллект вообще не обеспечит ожидаемой финансовой отдачи в предполагаемых масштабах.

Существуют и другие очевидные уязвимости, прежде всего в сфере государственных финансов.

Несмотря на значительное повышение реальных и номинальных процентных ставок после пандемии, большинство крупнейших экономик мира продолжают сталкиваться с существенным первичным дефицитом бюджета, то есть дефицитом без учёта расходов на обслуживание государственного долга.

Особенно выделяется ситуация в США. Согласно прогнозам, в текущем году первичный бюджетный дефицит страны составит 4,8% ВВП. При этом доля краткосрочных казначейских векселей в общем объёме государственных заимствований достигает 58%, а средний срок погашения долговых обязательств составляет всего 5,9 года.

В докладе МВФ совершенно справедливо подчёркивается необходимость восстановления бюджетного пространства для манёвра.

Положительным моментом является то, что в нынешних условиях негативные последствия структурного ужесточения бюджетной политики, вероятно, будут компенсированы снижением реальных и номинальных процентных ставок.

Однако не менее важной задачей остаётся устранение глобальных дисбалансов счетов текущих операций платёжных балансов. И в решении этой проблемы наконец должен принять участие Китай.

В докладе МВФ также подчёркиваются другие риски ухудшения экономической ситуации. Среди них — дальнейшая эскалация продолжающихся войн, киберугрозы, вероятно усиливающиеся благодаря использованию искусственного интеллекта, а также климатические катастрофы.

Нельзя исключать ни обвала фондовых рынков, ни резкого сокращения инвестиций в технологии искусственного интеллекта, если их финансовая отдача окажется ниже ожиданий.

В то же время существуют и факторы, способные обеспечить более благоприятную экономическую динамику. К ним относится ещё более стремительный прогресс в области искусственного интеллекта, хотя он одновременно может повлечь за собой разрушительные социальные последствия.

Другим потенциально позитивным фактором является ускорение энергетического перехода. Последние события вновь продемонстрировали ненадёжность ископаемых видов топлива как основы энергоснабжения. В силу географического расположения основных месторождений и маршрутов поставок эта проблема неизбежно сохранится для многих государств.

В докладе МВФ отмечается, что способность эффективно использовать искусственный интеллект и обеспечивать надёжное удовлетворение энергетических потребностей будет иметь решающее значение для перспектив экономического роста.

К сожалению, беднейшие страны мира особенно уязвимы по обоим направлениям. Поэтому МВФ обоснованно опасается, что разрыв в уровне жизни между ними и более богатыми государствами продолжит увеличиваться.

Хотелось бы верить, что мир станет менее подверженным потрясениям. Однако, скорее всего, этого не произойдёт.

Наилучший ответ на подобные вызовы — укрепление фундаментальных основ экономики, прежде всего повышение её гибкости и динамичности, а также устойчивости энергетических систем.

В этом контексте, как подчёркивается в докладе МВФ, крайне важно, чтобы государственная поддержка граждан, наиболее уязвимых перед лицом кризисов, носила адресный и временный характер.

Эпоха бесконтрольного расходования государственных средств подошла к концу.

Разумеется, было бы полезно, если бы прекратились и сами потрясения. Увы, учитывая характер наших нынешних лидеров, я бы на это не рассчитывал.