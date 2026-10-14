Заместитель председателя Партии националистического движения (MHP), депутат парламента Турции от Кайсери Исмаил Оздемир высоко оценил лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева и подчеркнул нерушимость связей между двумя странами.
«Президент Азербайджана уважаемый Ильхам Алиев, который в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил Карабах — кровоточащую рану тюркского мира, обеспечил победу полумесяца над крестом и вновь вернул звучание мусульманского призыва к молитве — азана — на ранее оккупированные территории, является смелым и могущественным лидером», — отметил Оздемир.
По его словам, связи между Турцией и Азербайджаном выходят за рамки дружбы и братства и закреплены Шушинской декларацией.
«Азербайджан как суверенное государство, следуя выбранному им курсу в рамках Организации тюркских государств, достигнет статуса могущественной державы тюркского мира и будет известен как одна из самых уважаемых стран XXI века.
Полумесяц и звезда неразделимы, связь между Каспием и Средиземным морем непоколебима», — заявил Оздемир.
Karabağ gibi Türklüğün kanayan yarasını 44 günlük vatan muharebesi ile hürriyetine kavuşturup hilali haça galip eden, işgal bölgelerinde yeniden Ezan-ı Muhammediyi okutan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, cesur ve kudretli bir liderdir.
Son zamanlarda Azerbaycan’da yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan arasında, Şuşa Beyannamesi ile tasdik olunan dostluk ve kardeşlikten öte bağlarımızı zayıflatması mümkün olamaz.
Azerbaycan egemen bir devlet olarak Türk Dünyası için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde belirlediği istikametinde muktedir bir güç sınıfına erişerek, 21. Yüzyılın en saygın ülkelerinden birisi olarak anılacaktır.
Hilalle yıldız ayrılmaz, Hazarla Akdeniz’in bağı sarsılmaz. 🇹🇷🇦🇿
— İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 13, 2026