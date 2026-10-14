Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 октября примет участие в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку. Об этом сообщили в МИД РФ.

«15 октября в Баку министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров примет участие в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», — проинформировали в ведомстве.

Как указали в министерстве, на мероприятии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА, в том числе в контексте его встраивания в общий ландшафт кроссплатформенного сотрудничества на евразийском пространстве.