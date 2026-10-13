SOCAR раскрыла подробности мер, принимаемых в Италии с целью ограничения роста розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили в SOCAR агентству АПА, компания объявила об этом решении 27 сентября 2026 года.

«27 сентября 2026 года SOCAR объявила о своём решении ограничить рост розничных цен на бензин и дизельное топливо, реализуемые на итальянском рынке. В целях поддержки своих партнёров и операторов розничной торговли, с которыми компания на протяжении многих лет выстраивала отношения на основе принципов доверия, прозрачности и сотрудничества, механизм внедряется поэтапно, начиная с сети автозаправочных станций, работающих под брендом IP (Italiana Petroli)», — сообщили в SOCAR.

Отмечается, что уровни цен устанавливаются с учётом различных потребностей в целях обеспечения непрерывности деятельности цепочки поставок и распределительной сети, включающей тысячи операторов.

В компании сообщили, что данное решение принято SOCAR в соответствии с призывом правительства Италии поддержать население и субъекты предпринимательства. Так, в условиях серьёзной нестабильности, влияющей на глобальные цепочки поставок, население и бизнес в Италии уже более шести месяцев сталкиваются с чрезмерно высокими ценами на топливо.

«SOCAR также распространяет действие этого механизма на автозаправочные станции, работающие под брендом Esso, а также на других операторов, которые закупают топливо у IP и реализуют его под собственными брендами», — сообщили в SOCAR.

В продолжение деятельности в этом направлении SOCAR 2 октября 2026 года объявила ещё об одной инициативе, направленной на поддержку двух стратегически важных для Италии секторов — сельского хозяйства и моторизованного рыболовства. С 5 по 31 октября, с возможностью продления этого срока, IP предоставляет значительные скидки на топливо всем клиентам, которых компания уже обслуживает в этих двух секторах. Оба сектора являются одними из основных опор национальной экономики и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении стабильности цепочек поставок и производстве итальянской продукции, известной во всём мире своим высоким качеством.