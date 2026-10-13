Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин более заинтересован в урегулировании конфликта в Украине, чем Владимир Зеленский.

По его словам, оба президента поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

«Думаю, что Путин в большей степени хочет заключить сделку, чем Зеленский… Нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку», — сказал господин Трамп в разговоре с журналистами.

Он также отметил желание обоих президентов заключить сделку. Однако, по его словам, они «не знают, как это сделать».