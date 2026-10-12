Украинская компания Fire Point впервые применила баллистическую ракету FP-7 для удара по территории России, сообщила гендиректор компании Ирина Терех.

«Мы работаем над версией с увеличенной дальностью, которая тоже появится в этом году», – сказала Терех.

FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. Ее дальность достигает 300 километров, а масса боевой части – до 150 килограммов. Заявленная максимальная скорость составляет около 1,5 километра в секунду.

Напомним, о первом боевом применении FP-7 1 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал видео запуска ракеты, но не раскрыл цель удара.