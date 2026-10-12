В турецком медиапространстве вновь активизировались критики Баку, которые пытаются превратить отношения Азербайджана с Израилем в очередной повод для политических обвинений. В социальных сетях и отдельно взятых СМИ азербайджанскую внешнюю политику обсуждают так, будто она должна проходить проверку на соответствие ожиданиям турецкой аудитории. Ситуацию не спасает даже тот справедливый факт, что союзнические отношения не дают никому права диктовать Азербайджану, с кем сотрудничать и как в сложной схеме международных связей выстраивать контакты и защитить при этом собственные национальные интересы.

Надо сказать, что подобные наскоки нередко сопровождаются упрощением дискомфортных и убыточных фактов при упорном игнорировании экономических реалий самой Турции.

А мы, пожалуй, замалчивать не станем. Так, в мае 2024 года Анкара объявила о полном прекращении прямой торговли с Израилем на фоне войны в Газе. А экономические отношения двух стран – весьма значительные. По данным Банка Израиля, в 2023 году импорт турецких товаров составил около $5,3 млрд, или 6,3% всего израильского импорта. Израильские поставки в Турцию достигали примерно $1,5 млрд. Турция была важным поставщиком цемента, железа, стали, пластмассы, автомобилей и промышленного оборудования.

И это далеко не мелкий эпизод в истории двусторонних отношений, а масштабная торговля, которая годами развивалась параллельно с политическими разногласиями. Более того, в 2022 году Турцию посетили около 824 тысяч израильских туристов. Экономические связи оказались взаимовыгодными и сохранялись, несмотря на кризисы и резкую риторику.

Экономическое сотрудничество оставалось значительным даже на фоне серьезных дипломатических конфликтов.

Несмотря на объявленное Анкарой прекращение торговли с Израилем, морское сообщение между странами продолжалось. По данным BirGün, только за январь–сентябрь 2025 года из турецких портов в Израиль было совершено 456 прямых рейсов: 302 – в Хайфу и 154 – в Ашдод. Основную часть перевозок обеспечивали контейнеровозы — 176 рейсов, суда для генеральных грузов – 118 и Ro-Ro – 79. Еще 35 рейсов выполнили сухогрузы и 30 – танкеры. Главными портами отправления стали Искендерун – 130 рейсов, Мерсин – 103, Немрут – 80 и порты залива Коджаэли – 45.

Что касается распределения по флагам: 110 рейсов выполнили суда под флагом Панамы, 98 – под флагом Либерии. При этом, согласно BirGün, восемь судов под собственным турецким флагом также ходили в Хайфу и Ашдод. И это на фоне флота, связанного с Турцией, общим дедвейтом 51,943 млн тонн и численностью 2 092 судна.

На Маршалловы Острова приходится 27,63% дедвейта, на Панаму – 16,90%, на Мальту – 15,97%, на Либерию – 13,03%. В совокупности это 73,53% тоннажа под иностранными флагами, тогда как на турецкий флаг приходится лишь 12,30%.

Скажем, тут важным является вопрос о конечных владельцах и операторах судов. Если Анкара действительно намеревалась прекратить торговлю, она должна объяснить, как сотни рейсов согласуются с ее официальной политикой. Тем более по представленным данным, с 17 по 30 сентября 2026 года шесть связанных с Турцией судов под флагами Панамы и Либерии совершили ещё 11 заходов в израильские порты: восемь в Ашдод и три в Хайфу.

Таким образом, ключевой показатель – это не просто объем торговли, а движение конкретных судов. 456 рейсов за девять месяцев 2025 года, регулярные заходы в два крупнейших израильских порта и значительная доля тоннажа, зарегистрированного под иностранными флагами. Анкара объявила о разрыве, но цифры требуют ответа на вопрос, насколько этот разрыв был реальным на море.

Дополнительный вопрос вызывает качество самой публичной дискуссии. В сентябре 2025 года некоторые турецкие СМИ и крупные аккаунты в социальных сетях распространили ложное сообщение о том, будто Азербайджан заявил, что откажется от участия в «Евровидении-2026», если Израиль не допустят к конкурсу. Позднее Агентство по развитию медиа Азербайджана заявило о ее недостоверности. При этом история получила распространение и дошла до телевизионных обсуждений.

Это уже не просто спор о внешней политике, когда ложные сообщения об Азербайджане тиражируются без надлежащей проверки, а затем используются для обвинений в адрес Баку.

Интересен фактор ответственности тех, кто формирует общественное мнение за счет выдуманных заявлений и эмоциональных кампаний.

Азербайджано-турецкие отношения имеют особую историческую и стратегическую ценность. Это сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, транспорта и региональных проектов. Но именно серьезность этого партнерства требует уважения к суверенитету обеих стран. Братство не должно превращаться в требование безусловного политического послушания.

Баку вправе поддерживать отношения с Израилем, как вправе развивать сотрудничество с Турцией, Пакистаном, европейскими государствами и другими партнерами. Азербайджанская дипломатия определяется национальными интересами Азербайджана, а не тем, какая позиция в данный момент популярна в социальных сетях соседней страны.

У отношений Баку с Тель-Авивом есть конкретное содержание. Эти связи не требуют от Азербайджана отказа от собственной позиции по палестинскому вопросу или безразличия к гуманитарной ситуации в Газе. Государство может выступать за мир, поддерживать международные усилия по урегулированию конфликта и одновременно сохранять отношения с Израилем. Дипломатия не обязана сводиться к выбору одной стороны во всех вопросах.

Азербайджан не обязан согласовывать каждое внешнеполитическое решение даже с самым близким союзником. Партнерство предполагает диалог, а не право вето. Уважение – это не публичное давление, а откровенный разговор не должен навязывать стандарты поведения.

Право Баку не противоречит союзническим отношениям, а является основой полноценного суверенитета. Уважение к этому принципу делает партнерство прочным.