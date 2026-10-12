Камбоджа предлагает азербайджанским инвесторам налоговые льготы сроком до 12 лет, возможность 100-процентного иностранного владения бизнесом и доступ к молодой рабочей силе.

Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Манет, выступая на азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Камбоджа заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном и предлагает инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Бизнес-среда Камбоджи либеральна и ориентирована на инвесторов. Она предлагает щедрые налоговые льготы сроком до 12 лет и разрешает 100-процентное иностранное владение без ограничений на репатриацию прибыли или капитала», — отметил Хун Манет.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из преимуществ Камбоджи является молодая и быстро обучаемая рабочая сила: около 60% населения страны составляют люди младше 35 лет.

По его словам, королевское правительство проводит реформы, направленные на упрощение инвестиционных процедур. В частности, Совет по развитию Камбоджи (CDC) выполняет функции «единого окна» для инвесторов, а также предоставляет сопровождение проектов и механизмы решения возникающих у бизнеса вопросов.

Хун Манет также обратил внимание на стратегическое расположение страны в Юго-Восточной Азии. Членство Камбоджи в АСЕАН и участие в Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (ВРЭП) открывают инвесторам доступ к рынкам региона. Дополнительные возможности создают соглашения о свободной торговле с Китаем и Южной Кореей, а также соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Глава правительства отметил, что Камбоджа и Азербайджан обладают взаимодополняющими экономическими возможностями. Если Азербайджан располагает развитым энергетическим сектором, нефтехимией, логистической и цифровой инфраструктурой, то Камбоджа предлагает перспективы в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

По словам Хун Манета, стороны могут расширять сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике, логистике и других отраслях. Он выразил надежду, что переговоры приведут к конкретным инвестиционным проектам, стратегическим партнерствам и деловым визитам в 2027 году и в последующий период.

Премьер-министр также пригласил азербайджанских предпринимателей изучить возможности камбоджийского рынка и заверил, что правительство страны готово содействовать реализации их инвестиционных проектов.