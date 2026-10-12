Азербайджанская торгово-промышленная палата и Торговая палата Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония обмена документами состоялась в рамках азербайджано-камбоджийского бизнес-форума в Баку.

В мероприятии принимают участие премьер-министр Камбоджи Хун Манет, министр торговли Камбоджи Чам Нимул, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, а также председатель Торговой палаты Камбоджи Кит Менг.

Подписание меморандума направлено на развитие деловых контактов между предпринимателями двух стран и расширение возможностей для торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в ходе форума Джаббаров сообщил о подписании рамочного соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашения об избежании двойного налогообложения. Кроме того, стороны работают над соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.