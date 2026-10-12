Правительство Азербайджана компенсирует до 70% транспортных и логистических расходов экспортеров, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной продукции на зарубежных рынках. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме в Баку 12 октября.

По словам министра, Азербайджан продолжает внедрять новые механизмы поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, кредитные гарантии и субсидирование процентных ставок.

Джаббаров отметил, что за последние 20 лет Азербайджан привлек более $350 млрд инвестиций, около половины из которых составили прямые иностранные инвестиции. При этом основным драйвером экономического роста выступал частный сектор.

«С 2020 года наша ненефтегазовая экономика росла в среднем на 5% в год, а ее доля в ВВП достигла 72% в 2025 году», — заявил министр.

Он также сообщил, что за последние восемь лет число рабочих мест в частном секторе страны удвоилось, а несырьевой экспорт вырос в два раза за последние шесть лет.

Говоря об инвестиционном климате, Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан развивает промышленную инфраструктуру и специальные экономические режимы для привлечения инвесторов. В частности, Свободная экономическая зона Алят, расположенная рядом с Бакинским международным морским торговым портом, предоставляет специальную правовую и налоговую базу для экспортно-ориентированного производства и услуг с высокой добавленной стоимостью. Владельцы сертификатов поощрения инвестиций также пользуются семилетними налоговыми и таможенными льготами.

Отдельное внимание министр уделил географическому положению Азербайджана, который находится на пересечении транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг. По его словам, страна может стать для камбоджийских производителей площадкой для организации производства и распределения продукции на рынках Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Европы.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества Джаббаров назвал промышленность и текстильную отрасль, энергетику и возобновляемые источники энергии, продовольственную безопасность, цифровые технологии, искусственный интеллект, логистику и горнодобывающую промышленность.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Камбоджей в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, ее упаковки и хранения, а также в обмене опытом по контролю качества и подготовке кадров.

Перспективы взаимодействия открываются и в энергетике. По словам министра, Азербайджан готов рассматривать совместные проекты в традиционной энергетике, сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Он также предложил изучить возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и камбоджийскими партнерами.

Джаббаров подчеркнул, что дополнительный потенциал для инвестиций создают освобожденные территории Азербайджана. В частности, Агдамский промышленный парк и Экономическая зона Аразской долины уже функционируют, а развитие региона в качестве зоны зеленой энергетики открывает новые возможности для инвесторов.

Министр также сообщил о подписании в рамках визита рамочного соглашения между правительствами Азербайджана и Камбоджи о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашения об избежании двойного налогообложения. По его словам, соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций находится в разработке.

Джаббаров призвал компании двух стран представлять конкретные проектные предложения, включая потребности в партнерах, варианты финансирования и целевые рынки. Министерство экономики Азербайджана совместно с Министерством торговли Камбоджи готовы содействовать развитию деловых контактов, обмену информацией об инвестиционных возможностях и организации отраслевых мероприятий.