Президент Торговой палаты Камбоджи и председатель Делового консультативного совета АСЕАН в Камбодже Кит Менг призвал Азербайджан открыть полноценное посольство в Пномпене и установить прямое авиасообщение между двумя странами.

Как сообщает Minval, об этом он заявил на проходящем в Баку азербайджано-камбоджийском бизнес-форуме.

По словам Кита Менга, открытие посольства и запуск прямого авиасообщения будут способствовать укреплению двусторонних связей, привлечению инвестиций и развитию туризма.

Он отметил, что, несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Камбоджа имеют значительный потенциал для расширения экономического сотрудничества.

Глава Торговой палаты Камбоджи подчеркнул, что страны могут развивать взаимодействие в сфере сельского хозяйства и переработки продукции, энергетики, инфраструктуры, торговли и туризма.

По его словам, Азербайджан обладает возможностями в энергетическом и промышленном секторах, тогда как Камбоджа стремится укрепить позиции в качестве производителя сельскохозяйственной продукции и производственного центра Юго-Восточной Азии.

Кит Менг также предложил рассмотреть совместные проекты в области энергетической инфраструктуры, создания специальных экономических зон, развития легкой промышленности, подготовки специалистов и гостиничного бизнеса.

Он выразил надежду, что бизнес-форум станет основой для заключения взаимовыгодных коммерческих соглашений, реализации совместных предприятий и формирования долгосрочных деловых партнерств.

Отдельно Кит Менг напомнил об официальном визите бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена в Азербайджан в апреле 2014 года, а также отметил, что нынешний визит премьер-министра Хун Манета и его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открывают новые возможности для укрепления отношений между двумя странами.

По словам главы Торговой палаты Камбоджи, дальнейшее развитие сотрудничества должно опираться на расширение контактов между деловыми кругами, увеличение инвестиций и реализацию проектов, отвечающих интересам обеих сторон.