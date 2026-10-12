Азербайджан рассматривает Юго-Восточную Азию как важный регион и одно из приоритетных направлений своей внешней политики.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.

«Мы – хорошие друзья и партнеры. Мы очень тесно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных организациях», — подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, Азербайджан и Камбоджу связывают прочные политические отношения, а взаимодействие двух стран развивается в рамках Движения неприсоединения, ООН и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент также подчеркнул необходимость обсуждения вопросов расширения торговли и взаимных инвестиций.

«Азербайджан считает Юго-Восточную Азию важным для себя регионом. Это один из приоритетов нашей внешней политики», — заявил Алиев.

Глава государства добавил, что Азербайджан, находясь на пересечении Азии и Европы, вносит вклад в развитие международных транспортных связей.