Азербайджан рассматривает Юго-Восточную Азию как важный регион и одно из приоритетных направлений своей внешней политики.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
«Мы – хорошие друзья и партнеры. Мы очень тесно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных организациях», — подчеркнул глава государства.
По словам Алиева, Азербайджан и Камбоджу связывают прочные политические отношения, а взаимодействие двух стран развивается в рамках Движения неприсоединения, ООН и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Президент также подчеркнул необходимость обсуждения вопросов расширения торговли и взаимных инвестиций.
«Азербайджан считает Юго-Восточную Азию важным для себя регионом. Это один из приоритетов нашей внешней политики», — заявил Алиев.
Глава государства добавил, что Азербайджан, находясь на пересечении Азии и Европы, вносит вклад в развитие международных транспортных связей.