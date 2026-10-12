Общественное объединение «Совет по образованию» выразило обеспокоенность попытками использовать тему хиджаба для создания общественно-политической напряженности путем манипуляций, направленных против стабильности, атмосферы толерантности и национально-духовных ценностей в стране.

Как сообщили в организации, Азербайджан является светским и цивилизованным государством, основанным на конституционных принципах. В стране законодательно гарантирована свобода совести и вероисповедания, создана атмосфера толерантности, обеспечивающая мирное сосуществование граждан с различными религиозными убеждениями.

Отмечается, что недопустимы попытки использовать религиозные чувства и свободу выбора одежды в качестве политического инструмента для создания противостояния в обществе, воздействия на национальное самосознание молодежи и продвижения в стране повестки, отвечающей иностранным интересам.

В организации заявили, что инициативы, направленные на искусственное создание напряженности в стране, нарушение общественной стабильности и порядка посредством иностранного финансирования и проектов, обречены на провал благодаря единству народа, решимости государства и бдительности общества.

В заявлении Совета по образованию подчеркивается, что система образования Азербайджана сформировалась на основе национальных и светских ценностей. Школы и университеты не должны превращаться в площадки для политических интриг, иностранного влияния и радикальных призывов. Организация также выразила протест против политизации религии и ее использования в целях, противоречащих основополагающим принципам государства.

Общественное объединение «Совет по образованию» призвало иностранных инвесторов и их местных партнеров не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и воздерживаться от действий, которые посредством использования чувствительных для общества тем могут создать угрозу стабильности.

Одновременно организация обратилась к учителям, представителям интеллигенции, студентам и родителям с призывом проявлять бдительность в отношении подобных случаев, защищать национальное единство и государственные интересы.

В заявлении отмечается, что будущее Азербайджана зависит не от планов иностранных кругов, а от развития независимого государства, научного и интеллектуального роста молодежи.