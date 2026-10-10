Заявление министра обороны США Пита Хегсета о намерении транслировать в прямом эфире казнь Нидала Хасана, совершившего массовое убийство на военной базе Форт-Худ в 2009 году, застало чиновников Пентагона врасплох. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, американские военные правила предусматривают ограниченный круг лиц, которые могут присутствовать при исполнении смертного приговора. Однако Хегсет, исполняющий обязанности министра армии Адам Телле и представитель ведомства Шон Парнелл решили, что публичность предполагает телевизионную трансляцию.

Эта идея вызвала возмущение среди действующих военных и ветеранов, а также критику со стороны представителей обеих партий. Президент США Дональд Трамп сначала поддержал инициативу, но позднее заявил, что решение принималось без его участия. Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил сомнение, что трансляция состоится, и добавил, что сам смотреть её не намерен.

Пока неизвестно, как будет организована трансляция и согласятся ли телеканалы её показывать. Хасан, получивший ранения при задержании в 2009 году, остался парализованным.