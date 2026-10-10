Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против России было рациональным и прагматичным. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов о решении США смягчить ограничения на поставки российского дизельного топлива.

По словам главы правительства, ранее Грузия сталкивалась с критикой со всех сторон из-за отказа вводить антироссийские санкции. Однако нынешняя ситуация, по его мнению, подтвердила правильность выбранного курса.

«В очередной раз стало ясно, что, не присоединившись к санкциям против России, мы приняли абсолютно рациональное и прагматичное, правильное и безальтернативное решение», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Министерство финансов США разрешило поставки российского дизельного топлива на мировой рынок, временно освободив их от американских санкционных ограничений до 7 апреля 2027 года.