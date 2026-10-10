Заявление главы Пентагона Пита Хегсета о планах публично показать казнь Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на американской военной базе Форт-Худ, застало врасплох многих представителей военного руководства США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, многие сотрудники Пентагона и Сухопутных войск впервые услышали об этой идее во время интервью Хегсета телеканалу Real America’s Voice. Военные сразу начали выяснять, что именно министр подразумевает под «публичной» казнью: армейские правила уже определяют, кто может присутствовать при исполнении смертного приговора. Среди них – родственники осужденного, пострадавшие, представители СМИ и священник.

Как сообщили собеседники телеканала, Хегсет, исполняющий обязанности министра армии Адам Телле и помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл решили, что речь идет о трансляции казни. После этого Пентагон сообщил журналистам, что расстрел покажут в прямом эфире.

Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что сам решит, стоит ли транслировать казнь Хасана. Позже он сообщил, что решение о трансляции приняли без его участия, однако поддержал смертный приговор.

Военный психиатр Нидал Хасан 5 ноября 2009 года открыл огонь по безоружным сослуживцам в медицинском корпусе базы Форт-Худ в Техасе. В результате нападения погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. При задержании Хасан сам получил ранение и остался парализован ниже пояса.

В августе 2013 года присяжные единогласно приговорили его к смертной казни. На суде Хасан представлял себя самостоятельно и не пытался доказать свою невиновность.