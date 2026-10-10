С 1 ноября соцсети в Турции не смогут обслуживать пользователей младше 15 лет, а для подростков от 15 до 18 лет платформы должны будут ввести специальный режим с дополнительной защитой персональных данных. Соответствующий нормативный акт опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Возраст пользователей будут проверять через специальный идентификатор на государственной платформе электронных услуг e-Devlet. Владельцам уже существующих аккаунтов необходимо подтвердить возраст до 31 марта 2027 года.

Новые правила также ограничат сбор и использование данных несовершеннолетних. Соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие аккаунты на основе собранной информации и предлагать их профили другим пользователям.

Кроме того, платформы не смогут синхронизировать детские аккаунты с телефонными и электронными адресными книгами, списками контактов, друзей и подписок в других приложениях, а также получать доступ к этим данным и использовать их.