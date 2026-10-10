Бывший первый зампред Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) Курванбек Авазов и экс-министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов обвиняются в получении взятки и злоупотреблении должностным положением, сообщает Военная прокуратура страны.

По данным ведомства, следствие установило факты получения денег от предпринимателей. Обоих бывших чиновников поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи проводят необходимые действия.

Тем временем в соцсетях распространяется видео предполагаемой передачи крупной суммы денег людям, которых авторы публикаций называют сотрудниками ГКНБ. Утверждается, что речь может идти о $150 тыс. за решение определенного вопроса. Официального подтверждения этой информации нет.

Авазов стал заместителем председателя ГКНБ и директором Антитеррористического центра в декабре 2024 года, а в декабре 2025-го занял пост первого зампреда комитета. В феврале 2026 года его освободили от должности.

Досмамбетов до назначения министром здравоохранения возглавлял Джалал-Абадское управление ГКНБ.