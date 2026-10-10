Братские отношения между Азербайджаном и Турцией опираются на прочную основу, и мы будем развивать их и дальше. Как сообщает АПА, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов.

Он отметил, что братство между Азербайджаном и Турцией имеет очень глубокие корни и эти отношения одинаково важны как для глав государств, так и для всех слоёв общества обеих стран.

Посол заявил, что в социальных сетях наблюдаются случаи спекуляций и дезинформации, направленные против отношений между двумя странами.

Р.Асланов подчеркнул, что никакая сила не сможет нанести ущерб братским отношениям между Азербайджаном и Турцией и эти связи будут и впредь сохраняться и развиваться.